Hviezda Oteckov pohoršila Slovákov: V reštaurácii sa cicmala s frajerom… Tak TOTO sa len tak nevidí!

BRATISLAVA - Dominika Kavaschová (31) je hviezdou markizáckych Oteckov, no aj jej priateľ Daniel Fischer (33) je talentovaným hercom. Aktuálne ich obidvoch môžeme vídať v novom seriáli Najhorší týždeň môjho života. No a práve po nakrúcaní jednej z častí spôsobili Slovákom poriadny šok. Dvojica sa cicmala v reštaurácii a... Ostatní hostia zostali pohoršení!

Dominika Kavaschová a Daniel Fischer sú životní partneri. Pred pár mesiacmi sa dokonca podelili o radostnú novinku - čakajú spolu dieťa. Ešte predtým, ako tehotenstvo bolo na herečke vidieť, si po boku svojho milého zahrala v novom markizáckom seriáli Najhorší týždeň môjho života.

No a zatiaľ čo brunetka tam stvárnila pikantnú úlohu večne obnaženej striptérky, jej polovička si strihla úplný opak - duchovného otca. Práve v súvislosti s tým sa dvojica dostala do poriadne vtipnej situácie. „Ja hrám striptérku a Daniel kňaza. Veď sme aj zažili jednu ‚srandu‛ s tým spojenú,“ priznala pre časopis Šarm Kavaschová.

Dominika Kavaschová v seriáli Najhorší týždeň môjho života stvárňuje striptérku. Zdroj: Tv Markíza

Zdroj: Tv Markíza

O rozruch sa postarali rovno v reštaurácii. „Jeden deň, keď sme spolu točili, sme mali obednú pauzu a išli sme sa s Dominikou najesť do blízkej reštaurácie. Ako sme sa tak k sebe mali, všimli sme si, že sa ľudia na náš divne pozerajú... Vtom sme si uvedomili, že sme stále v kostýmoch. Nám to prišlo veľmi vtipné, i keď ostatným sme asi spôsobili šok,“ opísal Fischer so smiechom.

„Tak každý deň neuvidíte mojkať sa striptérku s farárom,“ dodala pobavená Kavaschová. Natáčanie seriálu si však pochvaľovala. „Nakrúcalo sa nám dobre. Nemali sme toho veľa, takže to bolo príjemné. Všetci herci, ktorí boli s nami na pľaci, sú naši priatelia a máme sa navzájom veľmi radi. Tešili sme sa, že sa aspoň takto môžeme dostať do spoločnosti medzi otestovaných ľudí a bezpečne sa trošku podeliť nielen o pracovné, ale aj osobné veci.“