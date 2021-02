Herečka z Oteckov prezradila pohlavie bábätka: Dostane netradičné meno!

BRATISLAVA - To, že čaká bábätko s hereckým kolegom Danielom Fischerom, oznámila Dominika Kavaschová koncom októbra. Dnes už pozná pohlavie svojho bábätka a dokonca mu vybrali aj meno, A to nie je úplne tradičné.

Dominika Kavaschová sa teší na svoje prvé bábätko. Čaká ho so svojím partnerom, hercom Danielom Fischerom, ktorý po nej pokukoval už počas vysokej školy. Nakoniec sa dvojica dala dokopy a čoskoro privítajú aj nového člena rodiny.

Zdroj: Instagram D.K.

Herečka je už krásne zaoblená a dokonca už presne vie, koho nosí pod svojím srdcom. So svojimi fanúšikmi na sieti Instagram sa rozhodla podeliť nielen o pohlavie, ale rovno aj meno bábätka.

Dominika by mala podľa týchto informácií porodiť dievčatko, ktorému s Danielom vybrali meno Maia. To síce pripomína domácu podobu nášho kalendárového mena Mária, no píše sa viac medzinárodne. Budúcej mamičke a jej malému pokladu prajeme hlavne veľa zdravia.

Zdroj: Instagram DK

Zdroj: Instagram DK