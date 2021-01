Farmárskej láske je koniec: Tu niečo nesedí... Ona ho PODVIEDLA?!

Keď Sára Adamčíková prišla na markizácku Farmu netajila sa tým, že by jej absolútne neprekážalo nájsť si pred kamerami partnera. Na začiatku robila oči na Henricha Kuľka, nakoniec však skončila v náručí Erika Zahorjana.

Aktuálne ale obaja potvrdili, že už pár netvoria. „Nie, nie sme spolu. Už na východe, keď sme boli na Silvestra u Lukáša, už tam sme spolu neboli. Ja som sa s ním rozišla a vie o tomto vyjadrení, že ho dám verejne. Súhlasil s tým,” uviedla Sára vo svojom videu na Youtube.

Na Instagrame doplnila, že svoj vzťah ukončili už pred Vianocami. „Nebol to nejaký dôvod, že by on mne ublížil alebo že by som ja jemu ublížila, proste ja som zmenila veľmi myslenie od Farmy. Ako som vypadla, už vtedy som cítila, že ja vo svojom živote teraz chlapa nechcem, lebo nastavila som sa viac na sebalásku a uvedomila som si, že som strašnú chybu urobila v tom roku 2020, že som stále vyhľadávala tie vzťahy, tých chlapov,” dodala k dôvodom.

Zaujímavé ale je, že Erik na sieti Instagram tvrdil vo svojom vyjadrení niečo iné. Nezhodol sa so Sárou na tom, kto inicioval rozchod a dokonca ani na tom, kedy sa tak stalo. Podľa jeho slov sa rozišli až u Lukáša na chate po vzájomnej dohode.

V princípe to ale vyzeralo, že sa rozišli ako dvaja dospelí ľudia a nemajú na seba ťažké srdce. Až kým sa neobjavili ďalšie indície, ktoré hovoria o tom, že Sára Erika podviedla s Lukášovým kamarátom práve na silvestrovskej chate. Erik dokonca dotyčného označil vo svojom príspevku s tým, že by sa mala dvojica k tomuto obvineniu vyjadriť.

Podľa Erikových slov mal so Sárou intímny styk ešte na nový rok... A potom brunetka skočila "do náručia" inému. Hoci teraz tvrdí, že sa zameriava na sebalásku a chlapov riešiť vôbec nechce. Nuž, ktovie, kde je pravda. Čo myslíte?

