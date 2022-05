Tehotná markizácka hviezdička V SLZÁCH: Otec dieťatka ju ODKOPOL!

Niekdajšia markizácka Farmárka a fitness trénerka Sára Adamčíková sa netajila tým, že keď jej vyšiel pozitívny tehotenský test, bola neskutočne šťastná. S fanúšikmi sa prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde má takmer 100-tisíc followerov, delila o zábery svojho rastúceho bruška.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram S.A.

A hoci to spočiatku pôsobilo dojmom, že sa spoločne s priateľom na dieťatko veľmi tešia, Sára v týchto dňoch odkryla bolestné tajomstvo. „Posledné mesiace, áno, prežívam najkrajšie životné obdobie, no bohužiaľ, sama bez partnera. Už dlhšie som sa k tomu chcela vyjadriť, ale bolesť, ktorú som prežívala, som nechcela šíriť aj tu,“ uviedla na svojom profile Adamčíková.

Ako ďalej dodala, síce bola zranená, avšak rozhodla sa zapracovať na svojom vnútre a pomohla jej viera. „Pochopila som, že byť závislá na niekom ma šťastnou nikdy neurobí. Táto lekcia ma vnútorne tak posilnila, ako žiadna iná. Aj keď to bolo veľmi bolestivé, je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať,“ hodnotí s odstupom času bývalá farmárka.

Sára zároveň prezradila, že pod srdcom nosí synčeka. „Viem, že to bude úžasný muž plný sily. Naučím ho bezpodmienečne milovať tak, ako ja milujem jeho. On to všetko pochopí. Budeme dvaja najväčší parťáci. Už teraz to viem,“ uzavrela.