Vianoce v rodine českého herca: Rezne, vegetariánske jedlá a.... Ale veď TOTO sa nemôže!

BRATISLAVA - V decembri sa Topky.sk boli pozrieť na nakrúcanie nového filmu, ktorý vzniká podľa knihy Evity Urbaníkovej. Volá sa V lete ti poviem, ako sa mám a jednu z hlavných postávam tam stvárňuje Ondřej Sokol. Českého herca sme počas prestávky vyspovedali a prezradil nám pikošky z točenia aj to, ako sa u nich doma sviatkuje!

Keď prišla reč na štedrú večeru, Ondřej nám povedal, že u nich nemôže chýbať tradičný šalát a kapor. Lenže hneď vzápätí dodal, že u nich na stole sa nájdu aj iné pochúťky.

„Deti už to nejedia. Chalan jedáva rezeň, dcéra je vegetariánka, takže tá si vždy niečo vyberie. Ale pre mňa je to vždy kapor a šalát. A potom večer ešte kapor a šalát a v noci sa zobudím a kapor a šalát a ešte to jem aj ráno. Ja som z toho úplne nadšený,” vyhlásil s úsmevom český sympaťák.

Priznal však, že nákupy darčekov väčšinou necháva na manželku. „Ja mám našťastie ženu, ktorá toho veľa obstará za mňa a ja o tom takmer ani neviem. Ona niečo povie, ja poviem, že áno a potom mám pocit, že som ten darček kúpil ja,” povedal pre Topky Ondřej.

Prvé darčeky Ondřej nakúpil vďaka filmovačke v Bratislave Zdroj: Ján Zemiar

Ten mal v detstve počas sviatkov ešte jednu špeciálnu "tradíciu", ktorá pretrváva dodnes. A tak, ako ho kedysi nevedela zastaviť mama, sa o to teraz počas Vianoc snaží zvyšok jeho rodiny, aby im nepokazil radosť. To, o čo ide, ako zháňal vianočné darčeky počas práce na Slovensku, či ako sa mu nakrúcala najnovšia Evitovka a aké boli špeciálne opatrenia, sa dozviete v našom video-rozhovore vyššie. V ňom nám prezradil aj to, aký bol najkrajší darček, aký kedy dostal!