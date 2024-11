PRIZNANIE známeho českého moderátora: Má formu AUTIZMU!

Ondřej Sokol (Zdroj: Ján Zemiar)

Ondřej Sokol otvoril svoju 13. komnatu. Trpí aspergerovým syndrómom, ktorý ho vo veľa veciach obmedzoval. Píše český Blesk.cz. „Od doby, čo som sa o to od pani doktorky dozvedel, ma to ovplyvňuje strašne pozitívne. Už som pochopil, že s nejakými vecami nemám bojovať a prečo ma niektoré veci rozčuľujú. A už sa nad to viem povzniesť,“ uviedol. S prejavami bojuje denne.

„Pri natáčaní je nábytok na značkách. A keď ho nejaký herec posunie preč, nemôžem točiť ďalej. Hrám teda ďalej tú postavu, ale v hlave mi ide len jediné - ako tú vec vrátim späť. Pretože veci majú byť jednoducho na značkách!“ priznal. Tento syndróm mu komplikoval aj vzťahy s blízkymi. Niektoré veci totiž nevedel predýchať. „Než som začal tie modely hľadať, bol som tým strašne paralyzovaný. Riešil som, prečo som idiot a prečo mi prekážajú veci, ktoré by mi vadiť nemali,“ spomínal v podcaste Čestmíra Strakatého.

„Je to rôzne, niekedy mi vadia aj pozitívne veci. Keď je niečo veľmi pozitívne, tak mi to tiež vadí,“ prekvapil Ondrej. Sokol sa netají tým, že premýšľa o konci kariéry. „Začínam si uvedomovať, že je ešte nejaká časť života predo mnou, ktorá nemusí byť taká dlhá, a chcem robiť niečo, čo má zmysel,“ zveril Sokol v spomínanom podcaste. „Nie, že by to nebolo zmysluplné to, čo robím. Ale asi by nebolo zmysluplné to ťahať až do smrti,” uzavrel. V budúcnosti by sa chcel venovať učiteľstvu.

Čo je aspergerov syndróm?

Aspergerov syndróm je vývojová porucha, ktorá patrí do spektra autistických porúch. Charakterizuje ho najmä narušená sociálna interakcia, obmedzené záujmy a stereotypné správanie, pričom intelekt a rečové schopnosti sú spravidla zachované. Ľudia s Aspergerovým syndrómom môžu mať ťažkosti porozumieť neverbálnej komunikácii, ako sú mimika alebo tón hlasu, a často nerozumejú spoločenským pravidlám a normám. Typickým prejavom je aj silná koncentrácia na špecifické záujmy, ktoré môžu byť veľmi detailné a intenzívne. Napriek týmto ťažkostiam majú mnohí ľudia s Aspergerovým syndrómom výnimočné schopnosti v oblastiach, ktoré ich zaujímajú, napríklad vo vede, matematike alebo technológiách.