Milan Kňažko o koronavíruse: Nie som krehotinka, poznám bolesť... Toto bolo niečo iné!

Milan Kňažko si nie je istý, kde sa nakazil, našťastie jeho rodinu koronavírus obišiel. On však skončil v nemocnici. Ako prvý príznak sa u neho v utorok objavilo škriabanie v krku, potom prišli horúčky 38 až 39 stupňov. „Až do nedele som mal stále teploty a v pondelok ma už manželka vyhodila do nemocnice, lebo vraj som bol šedý. V nemocnici som bol 11 dní,” povedal herec pre aktuality.sk.

Stále však nie je úplne zdravý, zostal mu zápal pľúc, ani hlas sa mu ešte nevrátil v plnej sile a celkovo sa cíti slabý.

Zdroj: Facebook M.K.

Ako umelec prezradil, najviac ho oslabili horúčky, ktoré pri bežnom ochorení trvajú zvyčajne štyri až päť dní, no jeho trápili až 11 dní. Navyše sú tu problémy s dýchaním, ktoré vyčerpajú naozaj každého. „Z počiatočného zápalu priedušiek a kašľa, ktorý som nevedel zastaviť, sa navyše vyvinul zápal pľúc. Máte pocit, akoby ste sa topili, že sa nadýchnete, vdýchnete vodu, tak ju chcete vykašľať, znovu sa nadýchnete, ale znovu je to kašeľ,” opísal Kňažko.

Bolesti hrudníka naozaj neboli pre neho malina. „Ja nie som žiadna krehotinka, absolvoval som veľmi ťažkú operáciu obidvoch kolien súčasne, ja viem, čo je bolesť, čo je choroba. Toto bolo niečo iné,” tvrdí herec, ktorý kvôli koronavírusu stratil chuť aj čuch.

Kňažko priznal, že táto choroba prináša so sebou aj depresie. Hoci bežne takéto stavy nemáva, počas korony zažil veľmi čudné pocity. A dokonca mal hororové sny, čo za normálnych okolností u neho už vôbec nie je zvyčajné.

Zdroj: TASR

Herec si stojí za tým, že žiadnu paniku pri oznamovaní svojho stavu na sociálnej sieti nešíril. „Napokon vidíte, že v Spojených štátoch už nemali kde skladovať mŕtvoly. To nie sú žarty, situácia je veľmi, veľmi vážna. Ja rešpektujem to, čo sa reálne odohralo, či už v Taliansku, Madride, kde si museli vybrať, koho zachrániť, pretože nemohli zachrániť všetkých. To sú predsa fakty, nie konšpirácie,” hovorí herec, podľa ktorého treba brať nový vírus vážne aj preto, že o ňom ešte veľmi málo vieme.