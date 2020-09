Bratislava - Talentovaná slovenská speváčka Emma Drobná vydáva práve dnes druhý štúdiový album Better Like This. Album vznikal v priebehu dvoch rokov v spolupráci s osvedčeným spoluautorským a producentským tímom - Adrian Líška, Peter Graus a Tomáš Zubák. Zaujímavosťou je opäť jediná skladba v slovenčine - Stratím sa ti ráno, do ktorej si Emma pozvala slovenského rapera Separa.