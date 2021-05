TOP momenty z odovzdávania Social Awards: Plačková ako Kardashianka a… Ups, prišli v tom istom!

Prvý ročník ankety SOWA Social Awards Slovakia sprevádzali výrazné obmedzenia. Pandémia koronavírusu totiž dorazila aj na Slovensko a v našej krajine boli nariadené tvrdé pravidlá. No druhý ročník sa už mohol organizovať v plnej paráde.

V sobotu večer sa konal veľký galavečer, počas ktorého si víťazi prebrali svoje ocenenia. Prišli nominovaní v jednotlivých kategóriách, ale aj známe tváre, ktoré sošky odovzdávali, či vystupujúci, ktorí sa starali o atmoféru večera.

Odovzdávanie cien Social Awards Slovakia: Fero Joke všetkých porazil a... TOTO sú ostatní víťazi!

Víťaza v kategórii Food vyhlasovala minuloročná víťazka kategórie No Limits Zuzana Plačková. A azda by to nebola ani ona, keby nevytŕčala z davu. Na pódiu sa totiž objavila v outfite, ktorý je celosvetovo vypredaný a len nedávno v ňom žiarila napríklad aj slávna Kholé Kardashian.

Zuzana Plačková sa predviedla v rovnakom outfite ako Khloé Kardashian. Zdroj: Instagram

Pozornosť na seba počas večera rozhodne pútali aj modelka Tereza Bizíková a módna stylistka Mirka Dobiš. Obidve sa totiž na akcii objavili v tom istom zelenom saku. No zatiaľ čo priateľka herca Mareka Fašianga mala vŕšok zapnutý, módna blogerka si ho nechala otvorený a dozdobila ho brošňou Chanel.

Módna blogerka a stylistka Mirka Dobiš Zdroj: Ján Zemiar

Modelka Tereza Bizíková Zdroj: Ján Zemiar

Všetky FOTO z galavečera nájdete v našej GALÉRII»