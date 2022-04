Šokujúce slová legendárneho Luďka Sobotu (78): Život ma už niekedy nebaví, najradšej by som so všetkým sekol!

PRAHA - Keď sa na štvrtkovej rozlúčke so zosnulým komikom Josefom Aloisom Náhlovským (†72) neobjavil jeho dlhoročný kamarát Luděk Sobota (78), mnohí zostali prekvapení. Herec sa však ospravedlnil, že sa na to necíti a poslal svoju manželku. Jeho najnovšie slová znepokojujú o to viac - život ho vraj už niekedy nebaví a... Najradšej by so všetkým sekol!

Luděk Sobota v máji tohto roka oslávi svoje 79. narodeniny a svoj vek patrične pociťuje. Aj preto sa vo štvrtok neobjavil na pohrebe svojho dlhoročného kamaráta Josefa Aloisa Náhlovského. „Vážne chorý niesom, ale už to nie je ono. Takže som požiadal svoju ženu, aby tam šla namiesto mňa,“ vysvetlil pre eXtra.cz Sobota.

Stárnutie mu podľa vlastných slov dáva zabrať a najradšej by si už definitívne užíval dôchodku. Stále je však aktívnym hercom. „Najradšej by som s tým sekol so všetkým. Inak som vydal aj 2 knižky, prvé vydavateľstvo skrachovalo, druhú som vydal v Albatrose, ale tiež sa o tom nejak nehovorí. Ale nemám silu sám to propagovať,“ prezradil Sobota.

Okrem práce už prakticky nikam nechodí - len občas na prechádzku a za manželkou do baru, kde obsluhuje. „Raz mi hovoril Miloš Kopecký, že by nechcel znovu 20 alebo 30, ale že túží, aby sa vrátila 40-ka. To by bolo fajn. Tiež by som to bral, ale teraz už sa mi to skôr blíži k záveru,“ pokračoval legendárny český komik a priznal, že ho život už občas nebaví.

„Chvíľami ma to tu už naozaj nebaví. Ale chvíľami áno. Napríklad keď je pekne ako dnes, tak je to dobré. Zatiaľ netrpím bolesťami, ale trpím inak. Žena napríklad predo mnou schováva slivovicu, takže ju teraz nemôžem nájsť,“ povedal so smiechom Sobota.