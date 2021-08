Nechutný útok na dcérku markizáckej tanečnice: Milá pani, môžete sa hanbiť!

Katka patrí k mamám, ktoré síce na sociálnych sieťach zdieľajú zábery s dcérou, no do tváre Izabelku zatiaľ neukazuje. Niekto to vníma ako istú hranicu súkromia, inému to takzvane kole oči a hneď vie, prečo známa blondínka dcérku skrýva.

Zdroj: Instagram KJ

Najnovšie totiž bývalá tanečnica dostala správu, ktorá sa nedá označiť inak ako nechutná. Na internete sa útočí na všeličo, ale ohovárať malédieťa, to je už akosi priveľa. „Izabela je strašne obrovská a tlstá, ani sa nedivím, prečo ju neukazuješ do ksichtu,” napísala istá Zuzana s poriadnou dávkou zloby.

Kataríne sa určite takáto správa nečítala ľahko. Pisateľke pochopiteľne odkázala, že sa môže hanbiť.

Zdroj: Instagram KJ