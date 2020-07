V novej rozprávke hviezdi brat slovenského herca: Neuveriteľná podoba... FOTO Veď sú ako dvojičky!

SMOLENICE - Spomínať Vianoce už koncom júla sa môže zdať pomerne kuriózne, no práve teraz RTVS v rôznych prekrásnych slovenských končinách nakrúca rozprávku O liečivej vode, ktorá sa dočká svojej premiéry počas najkrajších sviatkov v roku. My sme sa boli pozrieť na natáčaní na čarovnom Smolenickom zámku a pri pohľade na herecké obsadenie sme neverili vlastným očiam!

Okrem hereckých hviezd, ako sú Marián Mitaš, Zuzana Kanócz, Rebeka Poláková, Juraj Kemka či Juraj Hrčka, dali totiž tvorcovia priestor aj mladým slovenským talentom. Medzi nimi aj Jakubovi Spišákovi, mladšiemu bratovi herca Sama Spišáka. Táto neopozeraná tvár si dokonca v projekte zahrá jednu z hlavných postáv, no a už na prvý pohľad je zjavné, že okrem hereckého talentu po svojom staršom "bráchovi" podedil aj čosi iné.

Mladí muži totiž vyzerajú, akoby si z oka vypadli. Husté hnedé vlasy, príjemný úsmev, charizma a v neposlednom rade i tmavé oči spôsobujú, že mladého muža by ste si na prvý pohľad raz-dva pomýlili s jeho starším bratom. Mimochodom, s tým už i v jednej rozprávke zahral a na pľaci vtedy filmovému štábu slúžil ako Samuelov dvojník.

Jakub Spišák sa nápadne podobá na svojho staršieho brata Samuela Zdroj: Milan Krupčík

Samo Spišák so svojou rodinkou - herečkou Viktóriou Valuchovou a ich dcérkou Margarétkou. Zdroj: Instagram V.V.

Rozumy mu vraj ale nedával ani vtedy, ani teraz. „Dokáže poradiť, keď potrebujem pomôcť, keď sa ho spýtam. Ale on sám nie je násilný, že by silou-mocou potreboval rozdávať rozumy. Keď sme spolu vtedy nakrúcali, on hral dvojrolu. No a vždy, keď sa akože stretol sám so sebou, ja som bol ten prvý. Ale od chrbta. A to som to vyštudoval a on nie,” povedal nám s úsmevom Jakub, ktorý sa svojej prvej veľkej hereckej roly dočkal práve vďaka vianočnej rozprávke O liečivej vode. A práve počas tohto nakrúcania sa musel popasovať aj s niekoľkými výzvami.

Jakub Spišák bude vo filme bojovať o srdce princeznej Hanky Zdroj: Milan Krupčík

Pamätná je pre neho scéne, ktorá sa točila pri vode. „Brodil som sa cez rameno Dunaja. Tam som behal, čo bolo celkom náročné. A potom som v noci natáčal vo vode. Tam som v Dunaji plával. Bola tam zima, komáre... Tie boli naozaj nepríjemné. Boli sme na brehu a tam poriadne útočili. Členky mám úplne objedené,” prezradil pre Topky so smiechom šikovný mladý umelec.

A čím je pre neho rozprávka O liečivej vode výnimočná v porovnaní s tými ostatnými? „Bude skvelá. Bude plná nových tvárí. Ale aj tých známych, ktoré vekom akoby postúpili do nových rolí. Bude uveriteľná, pretože sa nasilu nehrá na žiadnu štylizáciu, hráme to naozaj prirodzene. Zároveň je veľmi ľudská. Ak sa to vo finálne všetko premietne do konečnej verzie, budem veľmi rád a myslím si, že už len preto by sa na ňu diváci mali tešiť a, samozrejme, si ju aj pozrieť,” dodal na záver charizmatický herec.