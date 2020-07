24 rokov po Miss: Rezešová sa chváli takouto postavou... Z tohto chce ešte chudnúť?!

BRATISLAVA - Po víťazstve v Miss World Slovakia 1996 sa Linda Rezešová (42) venovala modelingu. A na mólo by sa pokojne mohla postaviť aj dnes. 24 rokov po tom, čo jej nasadili korunku krásy, je ako prútik... A dokonca stále chudne!

Linda Rezešová sa cvičeniu venuje prakticky celý život. Po Vianociach sa však pustila do intenzívnejšieho tréningu. „Ideme pekne naspäť do sexi kriviek,” uviedla vtedy na Instagrame. A naozaj sa jej to darí. Inak ako sexi krivkami sa jej postava asi ani nedá nazvať.

No aj napriek tomu, že Linda vyzerá famózne, vyzerá to tak, že predsa len ešte má nejaký cieľ, čo sa týka zhadzovania. Aktuálne sa totiž teší, že je o kilo ľahšia. „Máme dole ďalšie kilečko,” pochválila sa na Instagrame a pridala aj hashtag chudneme. Snáď už ale toho veľa zhadzovať nemieni, veď už teraz jej určite závidí aj nejedna mladšia žena. Linda má 42 rokov a porodila dve deti.

