Šokujúci biznis Igora Kmeťa staršieho: Vrhol sa do hazardu… Neuveríte, kde svieti jeho tvár!

BRATISLAVA - Podobne ako väčšinu umelcov po celom svete aj Igora Kmeťa (62) staršieho na nejaký čas úplne odstavila pandémia koronavírusu. Ktovie, či práve počas karantény, keď sa po dlhom čase opäť na chvíľu zastavil, mu skrsla myšlienka vrhnúť sa do biznisu s hazardom. Neuveríte totiž, kde po novom svieti jeho tvár!

Po uvoľnení opatrení sa Igor Kmeťo na nedostatok práce sťažovať nemôže. Akcie sa pomaly rozbiehajú a s tým aj jeho vystúpenia. No zdá sa, že si hudobník pre každý prípad urobil zadné vrátka. Do redakcie nám totiž prišiel tip, že po novom rozbehol biznis s hazardnými hrami. Jeho tvár a meno totiž svietia na výhernom automate.

Novinka s názvom Kmeťo King sa nachádza v ponuke videohier, ktoré si Slováci nad 18 rokov môžu prísť zahrať do herne. Samozrejme ich to bude stáť nejaké peniaze, je však šanca, že ich získajú späť, či dokonca nejaký obnos vyhrajú navyše. V istom momente tam má dokonca hrať pesnička Láska.

Zdroj: Tip čitateľa

Keďže nepredpokladáme, že by si niekto dovolil meno a tvár Igora Kmeťa zneužiť bez jeho vedomia, oslovili sme ho rovno s otázkou, kde vznikol nápad vyjsť na trh s takouto hrou. Na naše otázky však doposiaľ neodpovedal.

V herni nám však aspoň prezradili, aký je o novinku zatiaľ záujem. „Stroj s hrou Kmeťo King sa k nám do herne dostal len minulý týždeň vo štvrtok. Odkedy ju máme v ponuke, veľa klientov o ňu záujem neprejavilo. No tí, čo si zahrali, boli milo pobavení. Prekvapilo ich, že vidia hru s Igorom Kmeťom,“ dozvedeli sme sa. No, nechajme sa prekvapiť, čo Kmeťo vymyslí najbližšie.