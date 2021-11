Vždy šmrncovná Gregorová strašne zostarla: Preboha, Hana, si to vôbec ty?!

BRATISLAVA - Keď do pekla, tak na mladom koni! Aj takto komentovala svoj vzťah s výrazne mladším partnerom herečka Hana Gregorová (69). Škandalózny Ondřej Koptík (38) ju síce svojho času dosť potrápil, ale isté je, že tmavovláska po boku mladšieho milenca akoby spomalila starnutie. Ktovie, ako vníma jej vizáž a imidž z jojkárskej novinky Hranica. Z krásnej Hany totiž tvorcovia spravili typickú dôchodkyňu.

Na topkách sme vás už informovali, že jednou z pripravovaných jojkárskych noviniek je seriál s názvom Hranica. Podľa našich informácií by sa mal dostať na televízne obrazovky budúci rok. Jednu z postáv v ňom stvárni napríklad obľúbený Braňo Deák, ktorý doteraz žiaril u konkurencie - v markizáckom seriáli Oteckovia.

Deák sa po VYHADZOVE z Oteckov nestratí: Záchrana od Jojky!

Diváci sa ale môžu tešiť aj na mnohé iné obľúbené tváre. Po prestávke sa na obrazovky vráti napríklad Hana Gregorová. Tá stvárňuje hlavnú postavu - hlavu pašeráckej rodiny, ktorá má pod palcom celý biznis.

Hana Gregorová v seriáli Hranica. Zdroj: TV Joj

Zaujímavé bude sledovať nielen to, ako sa herečka s touto postavou popasuje, ale i to, aký imidž jej vytvorili. So šedivými vlasmi a v typickom babičkovskom oblečení rozhodne nepripomína šmrncovnú Hanu, na ktorú sme zvyknutí.

Hana Gregorová na svoj vek rozhodne nevyzerá. Zdroj: profimedia.sk

