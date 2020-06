Ukázal svoju pýchu: Bývalý markizák nakrútil porno... FOTO Fantasy sex so sedliačkou!

Namakaný fešák sa zúčastnil poslednej série markizáckej Farmy, kde od samého začiatku patril k tým najvýraznejším postavíčkám. V úvode mu k tomu pomohol mužný vzhľad, neskôr priznanie, že v minulosti nakrúcal pikantné filmy pre dospelých a pracoval aj ako gigolo. Potom sa dal dokopy s o viac ako 20 rokov mladšou farmárskou kolegyňou Mirkou, no a napokon sa nechal vykopnúť pre napadnutie ďalšieho súťažiaceho.

Ale, ako sme už spomenuli, jeden z najjasnejších momentov jeho televíznej kariéry nastal v momente, kedy priznal, že má skúsenosti s účinkovaním v porne.povedal Jurkovič ešte počas Farmy pri stole pravdy.

No a k tomuto pikantnému remeslu sa opäť dostal. A to aj napriek tomu, že dnes je z neho relatívne známa osobnosť. Matej sa totiž nechal nahovoriť na účinkovanie v ďalšom filme pre dospelých. Tentokrát ale ide o "špeciálny projekt". Film pre dospelých je totiž nakrútený ako fantasy, dokonca je rozdelený na niekoľko častí. Tie si ale v prípade záujmu musíte zaplatiť.

Matej Jurkovič nakrútil ďalší film pre dospelých Zdroj: gametusy.com

Bývalý farmár sa v snímke pre dospelých nechá uspokojovať sexi herečkou. A to nie je všetko... Zdroj: gametusy.com

O všetkom sme sa dozvedeli vďaka nášmu zdroju, ktorý Mateja pozorne sleduje. „Zazdieľal už niekoľko príspevkov, z ktorých je zrejmé, že niečo nakrúca. No a na prvý pohľad nešlo o komerčný rodinný seriál. Pozrite si to,“ dopočuli sme sa a veru, z následných obrazových príloh bolo zjavné, že formát, na ktorý sa Jurkovič nechal nahovoriť, má ďaleko od markizáckych Oteckov či jojkárskeho Paneláku.

Na fotografiách z "filmu" je bývalý farmár na začiatku úplne obnažený, potom už nasleduje séria záberov, kde si to rozdáva so svojou "hereckou" kolegyňou. V historickom fantasy sa on "bojovník" najprv zobudí v posteli so svojou sedliackou milenkou, neskôr ho začne orálne uspokojovať no a napokon príde aj k súloži. A tá, už len vzhľadom na nasmínané detaily, je reálnejšia ako tohtoročný daždivý jún. Matej sa teda opäť nechal nahovoriť na nakrúcanie porna, no a ako to nakoniec dopadne, sa dozvieme už o niekoľko ďalších častí...