MEGA pokuta za afterpárty SuperStar: Porušili nariadenie vlády... Preboha, 3 milióny?!

Partiu superstaristov natrel svedok, ktorý ich videl zabávať sa na vlastné oči. „Videl som tam asi 60 ľudí, ako žúrujú v krčme, ktorá bola otvorená celú noc. Sedeli pred ňou na záhradke aj chodili dovnútra, kde posedávali pri bare,“ opísal situáciu. „Zvláštne tiež bolo, že keď sa postupne trúsili z taxíkov, tak rúško si vzal tak 1 z desiatich,“ prezradil. To však bol ten najmenší problém - všetci totiž pred natáčaním museli povinne podstúpiť test na koronavírus.

Barbora Piešová sa stala víťazkou aktuálneho ročníka speváckej šou SuperStar. Zdroj: TV MARKÍZA

Oveľa väčším priestupkom bolo, že oslavovali v bare, ktorý by podľa nariadení českej vlády a ministerstva zdravotníctva mal byť otvorený len od 6:00 do 23:00 hod. No a preukázateľne bol v plnej prevádzke podstatne dlhšie. Superstaristi totiž oslavovali do neskorých ranných hodín. Výnimku z tohto nariadenia majú iba zamestnanecké jedálne - ktosi si tak vyrobil obrovský problém.

Superstaristi žúrovali do bieleho rána: Ignorovali nariadenie vlády... Sankcie!

Vecou sa totiž začali zaoberať kompetentné úrady. A hoci sme ešte včera informovali, že sankcie za takýto priestupok sa môžu pohybovať v rádoch stoviek až tisícok korún, dnes je už jasné, že vinník bude musieť siahnuť oveľa hlbšie do vrecka. Denník Blesk totiž oslovil priamo hovorkyňu českého ministerstva zdravotníctva a tá veci uviedla na pravú mieru.

Tento zakázaný žúr môže najviac bolieť práve prevádzkovateľa krčmy, v ktorej sa všetko konalo. „Podľa zákona o ochrane verejného zdravia mu hrozí maximálna pokuta tri milióny korún. Práve on musí zaistiť, aby nebolo otvorené po 23. hodine. Postih hosťom hrozí len vtedy, keď nechcú opustiť priestor v požadovanom čase, to potom rieši polícia,“ vyjadrila sa Gabriela Štěpanyová.