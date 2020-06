Superstaristi žúrovali do bieleho rána: Ignorovali nariadenie vlády... Sankcie!

PRAHA – Nie je žiadnym tajomstvom, že po skončení finálového večera, keď sa rozhodlo o víťazovi Superstar, sa zvykli konať oficiálne afterparty. Na tých sa zabávalo a oslavovalo do rána bieleho, no tento rok bola žúrka kvôli koronavírusu zrušená. Tím zo šou si však aj tak našiel cestu ako oslavovať a napriek nariadeniam vlády zakotvili všetci v bare.

V nedeľu večer sme spoznali novú Superstar. Stala sa ňou Prievidžanka Barbora Piešová, ktorá po vyhlásení výsledkov reagovala svojsky a to sa stalo tŕňom v oku mnohým divákom. Ako býva dobrým zvykom, víťazstvo treba patrične osláviť. A to aj napriek tomu, že veľká afterparty sa po šou nekonala a oslavovali len účastníci a štáb. Všetko v rámci bezpečnosti.

V nedeľu sa Barbora Piešová stala víťazkou šou Superstar. Zdroj: TV MARKÍZA

Zaujímavé však je, že čo sa týka miesta konania oslavy, už opatrenia a nariadenia vlády nedodržali. Podľa informácií českého Blesku mali totiž štáb, porota a súťažiaci po skončení prenosu najprv pobaliť veci vzadu za štúdiom a potom ich produkcia Nova naložila do taxíkov. Do hotela vyspať sa však rozhodne nemierili, ale zakotvili v krčme v Podolí, kde bavili, jedli a pili do bieleho rána.

„Videl som tam asi šesťdesiat ľudí, ako žúrujú v krčme, ktorá bolo otvorená celú noc. Sedeli pred ňou na záhradke aj chodili dovnútra, kde posedávali pri bare,“ opísal situáciu svedok osláv. „Zvláštne tiež bolo, že keď sa postupne trúsili z taxíkov, tak rúško si vzal tak 1 z desiatich,“ prezradil, no to by až také problematické nebolo, keďže pred prenosom museli všetci podstúpiť testovanie na koronavírus.

Zarážajúce však je, že oslavovali v bare. Podľa nariadenia českej vlády a ministerstva zdravotníctva totiž prevádzka stravovacích služieb môže sprístupniť priestory verejnosti od 6:00 hod do 23:00 hod, čo znamená, že v čase od jedenástej večer do šiestej rána musia byť zatvorené. Výnimku tvoria prevádzky, ktoré neslúžia pre verejnosť, čiže napríklad zamestnanecké jedálne.

Hoci mala byť teda krčma dávno zatvorená, keď skončil prenos, pre televíziu urobili zrejme výnimku. To sa však nemusí vyplatiť. Podľa pražského právnika JUDr. Jana Černého neexistujú výnimky. „Sankcie určite hrozia. Považujú to za priestupok. Odhadujem pokutu v rádoch stoviek až tisícok korún. Výnimky nie sú. Pokiaľ je vládne nariadenie mať otvorené do určitej hodiny, tak nie je možné oslavovať tam napríklad do druhej,“ vyjadril sa pre blesk.cz.