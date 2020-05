Ďalšia na rade! Jojkárska hviezda mieri do pôrodnice: FOTO Tá je ale guľatá!

BRATISLAVA - Najprv sme tu mali tehotenský babyboom, aktuálne sa už väčšina celebritných mamičiek nachádza alebo pomaly chystá do pôrodnice. Ten druhý prípad platí aj pre herečku Kristínu Greppelovú (35), ktorá svojmu manželovi Tomášovi Palonderovi (40) už čoskoro privedie na svet vytúženú dcérku. Aha, aká je z nej už guľôčka!

Kristína ešte počas sezóny hviezdila v jojkárskom seriáli Prázdniny, kde si zahrala dvojnásobnú mamičku a starala sa aj o malé bábätko. Táto rola jej napokon úplne zapasovala, keďže sympatická brunetka otehotnela a jej seriálový synček sa jej tak postaral o akúsi predprípravu na materinské povinnosti.

povedala ešte pred časom pre Topky.sk sympatická herečka. Aktuálne to už má ale skutočne za rohom. Porodiť by mala približne o mesiac, čomu zodpovedá aj jej tehotenské bruško. Nedávno si odskočila na zmrzlinu so svojou seriálovou dcérou Karolínou Kubánkovou.

Kristína Greppelová sa už onedlho stane dvojnásobnou mamičkou. Zdroj: Facebook K.K.

Tá následne na svojom Facebooku zverejnila spoločnú fotografiu, no a mnohí zrejme nemohli uveriť vlastným očiam. Kristína je už naozaj krásna guľôčka, ale podľa spokojného výrazu sa zdá, že pokiaľ má v rukách zmrzlinu, nepohodlie posledného mesiaca jej žiadne veľké problémy nespôsobuje. A to zrejme pozná každá nastávajúca mamina!