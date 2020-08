Krádež! Hviezda jojkárskych Novín obeťou zlodejov: Už ho hľadajú aj policajti!

BRATISLAVA - Stačí chvíľa a... Odteraz si jojkársky moderátor Dárius Haraksin bude dávať na svoje veci určite väčší pozor. V pondelok sa totiž stal obeťou zlodejov. Zo zamknutého nosiča spred domu mu ukradli bicykel - a to si len odbehol s kufrom domov!

Mnoho Slovákov počas korona-karantény objavilo čaro športu. Bicykel sa stal obľúbenou súčasťou voľných dní a aj ten, kto ho doposiaľ nemal, si ho po pandémii zadovážil. Dokonca aj zlodeji sa na ne viac zamerali. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil moderátor z jojkárskych Novín. Dlhoprstí mu narobili škodu hneď po príchode z dovolenky.

Tú známy Slovák trávil zjavne aktívne - na výlet si totiž so sebou bral aj bicykel... No hneď po návrate do Bratislavy oň aj prišiel. „Ak ste ho videli, prosím, dajte vedieť. Hľadajú ho aj policajti. (Áno, privítanie po dovolenke.),“ napísal k fotke svojho ukradnutého dvojkolesového tátoša Haraksin. Bicykel mu zlodeji ukradli spred domu v Ružinove.

„Zo strechy auta zamknutý na nosiči. Kým som odniesol kufor domov. Detské nechal, dospelácky vytrhol,“ spresnil Dárius. Krádež sa stala v pondelok chvíľu po 18-tej hodine večer. Moderátor pridal aj presný popis ukradnutého bicykla. Tak ak ste ho videli alebo ho uvidíte, určite dajte vedieť - či už priamo Haraksinovi alebo nám do redakcie!