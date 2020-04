Vrchol nechutnosti: Študentka poslala Cibulkovej odpornú správu, praje smrť jej dieťaťu!

Komentáre na adresu Cibulkovej boli skutočne poriadne kritické. Ľudia si neodpustili slová ako vulgárne, lacné, či nevkusné, niektorí zašli ešte ďalej a Dominiku prirovnávali k istým sociálnym pracovníčkam. Blondínka teda dobre vedela, prečo pod fotkou v sieťkovanom čude vypla možnosť komentárov. Ani to však nezabránilo tomu, aby sa jej snímka stala terčom posmeškov a negatívnych reakcií.

Aj tie najprotivnejšie poznámky sú však ničím oproti tomu, čoho sa jej dostalo od istej mladej ženy. Podľa profilu, ktorý Dominika následne zverejnila, ide o mladú študentku zo Strednej umeleckej školy v Bratislave. Keďže výučba sa nekoná a slečna zrejme nemá nič lepšie na práci, na Cibulkovú zaútočila extrémne nechutným spôsobom.

Dominika Cibulková dostala od mladej ženy takúto nechutnú správu. Zdroj: Instagram D.C.

Študentka, ktorá by mala mať čo-to v hlave, si na základe kontroverzného outfitu dovolila napísať správu, za ktorú by si podľa ľudí zaslúžila prinajlepšom výchovnú facku. „Bodajby to decko, čo čakáš, zdechlo. Alebo aby sa narodilo a zaživa ho stiahli z kože,” napísala v správe, ktorú Dominika následne zverejnila. „Už tu bolo všeličo, ale toto je víťaz. Rodičia môžu byť pyšní,” zareagovala blondínka, ktorej slušné vyjadrenie je v tomto prípade mimoriadne obdivuhodné. A odvážna autorka správy? Tá má profil pre istotu zamknutý.