Nečakaný krok Zuzany Plačkovej: Adopcia dieťaťa?

BRATISLAVA - Zuzana Plačková sa už dlhšie obdobie netají tým, že by sa v blízkej dobe rada odobrala na materskú. K deťom má brunetka mimoriadne blízko, na jej Instagrame sa často objavujú príspevky s jej dvomi neterkami, do ktorých je absolútne zamilovaná. Najnovšie dokonca prehovorila o tom, že uvažuje o adopcii.

Keď sa kráľovnej Instagramu jeden z fanúšikov spýtal, kam by sa chcela vybrať na dovolenku, keď bude možné cestovať do zahraničia, okrem otázky mu odpovedala aj na to, čo mu ani nenapadlo. „Keď bude možné cestovať, chcem aspoň na mesiac precestovať Afriku,” uviedla a dodala, že do tejto krajiny ju to láka aj z iného dôvodu.

Zuzana Plačková zvažuje adopciu Zdroj: Instagram Z.P.

Premýšľa o tom, že by si odtiaľ adoptovala dieťa, ktoré by na diaľku podporovala a mohla ho aj navštevovať. „Premýšľam nad adopciou na diaľku, známa má takto dve deti a aj za nimi chodí,” prekvapila brunetka, od ktorej by zrejme síce podobný krok čakal málokto z fanúšikov, no každý, kto ju aspoň trochu pozná, vie, že dobré srdce jej nikdy nechýbalo a rovnako sa nebála pustiť svoje peniaze pre tých, ktorí ich potrebujú viac.

Možno sa teda Zuzana už onedlho naozaj pochváli "prírastkom" do rodiny, všetko bude ale zrejme záležať od toho, kedy bude môcť vycestovať do svojej vytúženej destinácie.