Dvojník Mareka Majeského v Inkognite: Kolegovia si z neho uťahovali... 100 eur by sa hodilo?!

V dnešnom Inkognite sa diváci opäť môžu tešiť na dávku humoru a spoločne s hádačmi môžu tipovať povolania tajných hostí. Jeden z nich, Rasťo, však štvorici humoristov hneď od začiatku pripomínal ich kolegu z hereckej brandže. Pod rúškom nebolo vidieť ústa ani nos a viditeľné ostali len oči. Pravdou je, že sympatický brunet sa skutočne podobal na ostrieľaného herca.

Hádačov prekvapil výzor hosťa. Rasťo im totiž pripomínal Mareka Majeského. Zdroj: TV JOJ

Nebola by to štvorica zabávačov, keby si z tejto podoby nerobila žarty. A začal hneď hudobník. „Vynikajúci príchod, samozrejme dobré usadenie, super, vlasy v poriadku,“ reagoval Marián Čekovský. Vlado Voštinár sa opýtal hosťa, či je všetko v pohode a môžu začať hádať. Michalovi Hudákovi to však nedalo a namiesto nástrelovej otázky podotkol niečo iné.

„Rasťo, keď má rúško, vyzerá ako Marek Majeský,“ vyjadril sa herec a Zuzana Šebová si „kopla“ do kolegov, ktorí sú momentálne bez práce. „Možno to aj je. Veď herci teraz nemajú robotu,“ povedala brunetka. „Aha, tak chodia hrať účinkujúcich s profesiami do Inkognita,“ žartoval ďalej ostrieľaný Hudák. Veľmi promptne sa k tomuto vtipkovaniu na adresu Mareka Majeského pridal aj Vlado Voštinár: „Zrazu aj 100 eur by bolo dobrých.“

Napokon moderátora doplnila ešte Zuzka Šebová humorom sebe vlastným, akoby bola v rovnakej situácii bez práce, ako mnohí. „A to mne Šoko ešte sľúbil svojich 20,“ žartovala. Ak aj Marek túto časť uvidí, určite to vezme s humorom a rezervou. Bavili sa totiž všetci, aj hosť, ktorého povolanie budú hádať. Pripomína aj vám Rasťo známeho herca?

Hádači v Inkognite si uťahovali z kolegu. Zdroj: TV JOJ