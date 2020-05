Seriály hlásia návrat: Hygienik hercom udelil výnimku ale... Drsné pravidlá na pľaci!

Televízie môžu opäť začať nakrúcať!

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Fanúšikovia televíznych seriálov môžu jasať. Vyzerá to tak, že už onedlho sa vrátia na obrazovky, a to vďaka výnimke od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá zabezpečuje, že herci počas nakrúcania nemusia nosiť rúška. Nebude to však len tak "zadarmo".