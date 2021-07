Hororová noc Pártlovej: Ona si s bábätkom pokojne spala a… Vlámal sa k nim cudzí muž!

PRAHA - Na túto noc tak skoro nezabudne! Česká speváčka Martina Pártlová (42) sa len pred mesiacom stala mamou dcérky Stelly. No namiesto užívania si pokojných chvíľ so svojím pokladom rieši moment ako z hororu. Zatiaľ čo v noci s bábätkom spala, do domu sa jej vlámal cudzí muž. Zachytila ho bezpečnostná kamera!

O tom, že sa jej do domu niekto vlámal, sa dozvedela až ráno. Ona si pokojne spala so svojou dcérou v izbe a o ničom netušila. Zatiaľ sa jej však po dome prechádzal úplne cudzí muž. Dozvedela sa to až v momente, keď si pozrela kamerové záznamy.

„Spíš ako špalek a nejaký chlap ti medzitým lezie po dome. Frajerovi vôbec nevadia kamery ani svetlá s pohybovým senzorom. On si na to ešte prisvieti, ko*ot. Keby ti tie ruky chceli odpadnúť,“ napísala naštvaná česká speváčka.

Zdroj: Instagram M.P.

Priamo do domu sa našťastie nedostal. Prechádzal sa len po terase a okolo bazéna. „Zaujímalo by ma, ako by to dopadlo, keby otvoril tie dvere a my tam. No, ja by som si cvrkla do textilu a Pepík by ho asi šľahol gytarou,“ premýšľala Martina, no humor ju ani po tejto skúsenosti neopúšťal.

„No, mohla som aspoň upratať. Ešteže si vzal batôžtek s odrazkami,“ dodala. „A ja som sa smiala Pepíkovi, že nás na noc zamyká. Nuž, ľudia, zamykajte si tie domy,“ zdôraznila speváčka. Či jej nevítaný hosť aj niečo ukradol, už neupresnila. No napriek tomu rozhodne nejde o príjemnú skúsenosť.

Zdroj: Instagram M.P.