Vdova po Svobodovi je pred päťdesiatkou tehotná: Ľudia jej nechutne naložili... Je to hnus, chúďa dieťa!

PRAHA - Človek by si povedal, že taká krásna správa, akou je oznámenie tehotenstva, roztopí aj tých najchladnejších ľudí. Opak je však pravdou a niektorí skrátka nevedia, kde sú hranice. Svoje o tom vie aj tehotná Vendula Pizingerová (48), vdova po Karlovi Svobodovi (†68), ktorá sa pred päťdesiatkou dočká vytúženého bábätka.

Len pred pár dňami Vendula prostredníctvom sociálnej siete oznámila, že sa s manželom Josefom (32) tešia na prírastok do rodiny. „Jedine deti vedia, čo hľadajú, a tak si nájdu svojich rodičov... Toto dieťa si našlo nás a my budeme 4,“ napísala nastávajúca dvojnásobná mamina k fotografii s partnerom a detskými topánočkami.

Táto novinka síce vzhľadom na Vendulin vek mnohých zaskočila, o to viac jej však priali šťastie a venovali srdečné gratulácie. Teda až na niekoľko zlomyseľníkov. Hoci sa to zdá byť úplne absurdné, našli sa aj takí, ktorí blondínke namiesto pozitívnej energie poslali nielen negatívne, ale aj poriadne kruté odkazy.

Vendula a Josef očakávajú spoločné bábätko Zdroj: Instagram V.S.

„Tak to je hnus. Chúďa dieťa, fakt,” či „V jej veku má byť babkou, nie robiť si dieťa, preboha,” zneli niektoré z mimoriadne bezohľadných komentárov, ktoré počas tehotenstva rozhodne k ničomu dobrému neprispievajú. Čo je ale najpodstatnejšie, dvojica sa na svoje spoločné bábätko teší a určite budú skvelými rodičmi. Mamičke aj dieťatku prajeme najmä veľa zdravia, pretože to je aktuálne to najdôležitejšie.