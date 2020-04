Český spevák je na pokraji psychického zrútenia: Vyhráža sa fanúšikom... TÝMTO!

Len koncom marca sa spevák spolu s jeho snúbenicou Marcelou a ich synom vrátili zo slnečnej dovolenky na Mauríciu a podrobili sa dvojtýždňovej dobrovoľnej karanténe. Tá sa však kvôli pretrvávajúcej pandémii vírusu COVID-19 natiahla a v Česku naďalej platia prísne obmedzenia pohybu. Doma zostáva aj Ztracený, no karanténa si už vyberá svoju daň a spevák má obavy o svoje psychické zdravie.

„Som 'držiak' a viem, kde sú teraz v živote priority, ale dnes to na mňa totálne doľahlo!! Chýba mi bežný život. Chýba mi sociálny kontakt, kamaráti, kapela, chýba mi podanie ruky, objatie, zoznamovanie sa s novými ľuďmi, posedenie pri káve, debaty s pohárikom v ruke, koncerty, zahrať si len tak pre radosť na gitaru s partiou známych... a chýbate mi vy!” vylial si srdce hudobník, ktorý bol zvyknutý na vypredané koncerty a tisícky fanúšikov.

Spevák Marek Ztracený sa vyžaloval na sociálnej sieti. Zdroj: Instagram M.Z.

Dnes sú, žiaľ, preňho hlavným komunikačným kanálom hlavne sociálne siete a i keď práve tu môže bezpečne udržiavať kontakt so zvyškom sveta, cíti, že samota sa na ňom tvrdo podpisuje. „Držím hubu a krok - zdravie je samozrejme prednejšie, ale ak to takto pôjde ďalej, pôjde čoskoro aj o moje psychické zdravie!” zveril sa so svojimi obavami.

Počas domácej karantény sa Marek Ztracený venuje nielen hudbe, ale dobieha aj zabudnuté resty. Zdroj: Instagram M.Z.

A kým ostatné známe tváre hrdo prezentujú, ako sa doma v rámci možností zabávajú, pečú chlieb, či cvičia, Marek túži len po jednom: „Všetci sme na tom rovnako a nechcem vyzerať, že plačem, len som si chcel trochu posmútiť nahlas a povedať, že keď sa to zlepší, tak sa ma milí kamaráti a fanúšikovia nezbavíte,” vyhráža sa autor mnohých hitov. Nemožno sa mu však čudovať, veď rovnako ako on po návrate k normálnemu životu túžia milióny ľudí.