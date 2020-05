Zomrel rockandrollový priekopník Little Richard (†87)

Príčina smrti priekopníka rock and rollu nie je známa, citoval časopis Rolling Stone Pennimanovho syna. Little Richard sa narodil 5. decembra 1932 v americkom štáte Georgia. Bol jedným z dvanástich detí Charlesa Pennimana, ktorý pôsobil ako kazateľ v štáte Georgia. So spevom začínal v kostole s rodinnou skupinou Penniman Singers. Mal pätnásť, keď odišiel z domu, predával na trhoviskách, vystupoval s putovnou estrádou.

Prvé nahrávky realizoval na začiatku päťdesiatych rokov. V septembri 1955 mal prvý veľký hit, skladbu Tutti Frutti. Tú potom prevzalo viacero interpretov, medzi nimi Elvis Presley. V apríli 1956 mal hit Long Tall Sally, v marci 1957 ďalší Lucille. V marci 1957 vydal prvú LP platňu Here's Little Richard.

Rokenrolly Little Richarda ovplyvnili viacero skupín, medzi nimi aj slávnych Beatles. Po vzore otca a deda sa aj Little Richard stal kazateľom. V roku 1993 dostal Cenu Grammy za celoživotné dielo. Na svojom konte má viac ako päť desiatok albumov a kompilácií, najnovšou je California (I'm Comin') z roku 2016. V rhythm & bluesovej hitparáde mal osemnásť skladieb, deväť z nich sa umiestnilo aj v popovej hitparáde. V roku 1986 ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy.