Hazard so životom! Najznámejšia česká milenka (27) skončila na JIS-ke: Komplikácie pri druhom pôrode

Ornella Štiková sa do povedomia verejnosti dostala ešte v roku 2012, keď zviedla manžela českej moderátorky Gábiny Partyšovej. Vtedy ešte devätnásťročná brunetka s o 35 rokov starším podnikateľom otehotnela a dnes spolu dvojica vychováva syna Quentina.

No a presne na 1. apríla k nemu pribudol aj malý braček. „Už sme 4! Najkrajší Aprílik v živote! Vitaj na svete, miláčik nás,“ napísala šťastná mamička. „Dovoľte, aby som vám predstavil štvrtého člena našej rodiny. Sven Kokta - 3,33 kg a 50 cm. Narodil sa dnes v pôrodnici U Apolinářa. Obaja sú v poriadku,“ teší sa z druhého syna hrdý otec.

Najprv zbalila ženáča, 8 mesiacov tajila tehotenstvo: Kontroverzná Češka je dvojnásobná mama a... TAKÉTO meno vybrala!

Pôrod však, ako prezradila Ornella, neprebehol úplne bez komplikácií. Mamička skončila na JIS-ke. „Mala som po pôrode s Quentinkom veľmi slabú jazvu a moje telo by tie kontrakcie nedalo. Spôsobilo by to masívne krvácanie alebo tiež rupnutie jazvy. Takže bol by to priamo hazard so životom,“ povedala pre český Blesk Koktová.