Simona Krainová dostala náklad za syna: FOTO Veď vyzerá ako dievča!

Modelka si na Instagram zavesila fotku, kde fanúšikom ponúkla pohľad na to, ako sa doma so synom počas karantény učia a zároveň sa zaujímala o to, ako zvládajú výučbu so svojimi ratolesťami oni. Väčšina z jej sledovateľov na túto otázku aj odpovedala a rozbehli spoločnú diskusiu, našiel sa však aj pán, ktorému sa nepozdával vzhľad malého Maxa.

Teda konkrétne jeho účes, keďže malý školák nosí dlhé vlasy. Pán si, samozrejme, svoj názor nemohol nechať pre seba a do známej mamičky si potreboval rypnúť a poskytnúť jej radu, o ktorú absolútne nikto nestál. „Ostrihajte ho,” napísal Simone rozkazovačne. Tú táto nemiestna poznámka na vzhľad jej syna zrejme celkom naštvala a muža odpísala spôsobom jemu vlastným. „Ostrihajte seba, ďakujem,” odbila ho, na čo sa do drzého chlapíka pustili aj ďalší jej fanúšikovia.

Neznámeho muža pobúril účes Simoninho syna. Zdroj: Instagram S.K.

Vlasy však zmiatli aj ďalšieho fanúšika, ktorý Simonu a Maxa trochu urazil, urobil to však nechtiac. „Veľmi pekná, myslím, že z nej tiež bude modelka. Celá mamka,” napísal k záberu na Krainovej syna, ktorého si pomýlil s dievčaťom. No na tomto komentári sa modelka akurát tak zasmiala.