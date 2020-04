Posledný kasting SuperStar: Prišla prominentná dcéra, tehotná Bagárová v slzách a... TOTO tu ešte nebolo!

BRATISLAVA - V nedeľu večer Markíza odvysielala posledné kastingové kolo v rámci speváckej šou SuperStar. A ako už býva zvykom, predviedli sa veľké talenty, ale aj speváci, ktorých výkon nestal vôbec za to. To rozhodne nebol prípad 16-ročnej Zary Prágerovej, ktorá je dcérou producentky Jany Prágerovej, tehotnú Moniku Bagárovú (25) zas rozplakal výkon talentovaných dvojičiek a... TOTO tu ešte nebolo!

Diváci Markízy si včera večer mali možnosť vychutnať posledné kastingové kolo v rámci aktuálneho ročníka speváckej šou SuperStar. Už o týždeň sa pred porotu postaví kompletná osemdesiatka súťažiacich, ktorá dostala šancu predviesť sa opäť, no rovno sa preriedi o polovicu.

Jednou z tých, ktorí majú šancu o týždeň znovu bodovať, je aj 16-ročná Zara Prágerová. Jej priezvisko je v šoubiznisových kruhoch známym pojmom - sympatická plavovláska je totiž dcérou producentky Jany Prágerovej, ktorá stojí napríklad za anketou OTO.

No ani Zara nie je žiadnou neznámou. Nielen, že vie spievať, ale aj výborné hrá - presvedčiť sa o tom mohli návštevníci Divadla Nová scéna, v ktorom mladá Prágerová hrá v inscenácii Mačky. Svojím talentom napokon presvedčila aj porotu SuperStar a postúpila ďalej.

Zara Prágerová svojím spevom presvedčila porotu. Zdroj: TV MARKÍZA

O zážitok sa v uplynulej časti postarali aj dvojičky Štěpán a Luboš Mrázoví. Obaja predviedli super výkon a v kombinácii s ich skromnosťou a dobrotou mala tehotná Monika Bagárová dosť. Emocionálny výbuch nastal pri piesni Hallelujah, ktorú spieval jeden z bratov, a porotkyňa sa neubránila slzám.

Výkon bratov Mrázových dojal tehotnú Moniku Bagárovú k slzám. Zdroj: TV MARKÍZA

Štěpán a Luboš Mrázoví postúpili do ďalšieho kola. Zdroj: TV MARKÍZA

25-ročný Šimon Gál porotu síce svojím spevom nezaujal, no jeho vystúpenie napokon dopadlo tak, ako doposiaľ žiadne v šou. „Šimon, ty by si nevyhral SuperStar, ani keby si bol jediný súťažiaci,“ zahlásil po jeho výkone Leoš Mareš. No keď zistil, že si na kastingu odsedel 10 hodín, prišlo mu ho ľúto... Až nakoniec padol návrh.

Šimon Gál svojim spevom nezaujal. Zdroj: TV MARKÍZA

„Nemôžeme ťa pozvať aspoň na pivo? Lebo prišiel si sem si splniť sen a aspoň si nebol arogantný, bol si fajn, len si spieval príšerne,“ zahlásil Mareš. Šimon tak počkal, kým kasting skončí a s Leošom napokon spolu naozaj zašli na pivo. Aspoň malá náplasť na sklamanie, ktoré si zo šou odniesol.

Po kastingu pozval Leoš Mareš Šimona na pivo. Zdroj: TV MARKÍZA