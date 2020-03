KORONAVÍRUS Markizácka hviezda sa hlási z Talianska, slová plne hrôzy: Plač nad telami v kamiónoch... Bolo to ako facka!

Antónia sa prvýkrát ozvala ešte 11. marca, kedy Slovákom poslala silný odkaz, aby dodržiavali opatrenia a situáciu nepodceňovali, aby sa našej krajine vyhol taliansky scenár. Opisovala vtedy situáciu, ktorá jej pripomínala vojnový stav- Najnovšie sa herečka ozvala opäť.

Z aktuálnych informácií opisujúcich posledné dni v Taliansku doslova mrazí, z jej slov ide až hrôza.vyjadrila sa Antónia v rozhovore s Evou Babitzovou a dodala, že lekári situáciu už nezvládajú, nestíhajú, padajú na ústa a v krajine je 30% nakazených zdravotníkov.

Antónia Líšková opisuje situáciu v Taliansku. Zdroj: instagram.com/antonia_liskova_official

Najťažšie to vraj prežívala v momente, keď telá obetí koronavírusu začali prevážať v kamiónoch, išlo o prvý moment, kedy sa zosypala a neudržala plač „Lebo už ich nemali ako ani kedy spaľovať. To bola taká facka. Človek sa to snaží zvládať, ale vždy to nejde,” povedala úprimne Antónia, ktorá s rodinou na Slovensku udržuje kontakt aspoň vďaka sociálnym sieťam, keďže domov na Slovensko sa vrátiť nemôže.