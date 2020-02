Obrovská radosť jojkárskej moderátorky: Bude z nej dvojnásobná mama!

Jej dcérke Amii, ktorú má blondínka so spevákom Tomim Popovičom, teda onedlho pribudne maličký súrodenec. „Pôvodne som sa chcela odfotiť s bocianom, ale zistila som, že doma žiadneho nemáme. Nevadí, na zakrytie istých partií, ktoré už vidno, poslúžil aj medveď. Takých doma máme viac. Ale čo máme doma momentálne, to je veľká pokora a radosť z toho, že príroda je skrátka najväčší zázrak a my sa tešíme, že nás bude o jedného viac,” napísala rozžiarená moderátorka na Instagram. Rodinke srdečne gratulujeme a bábätku i mamičke prajeme najmä veľa zdravia!

Barbora Krajčírová sa čoskoro stane dvojnásobnou mamičkou. Zdroj: Instagram B.K.