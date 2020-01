Misska Kurtulíková len pár dní po priznaní vzťahu: Vážny životný krok!

Ešte stále úradujúca Miss Slovensko Frederika Kurtulíková žiari šťastím. Môže za to jej priateľ Cesár, ktorý je v Rakúsku úspešným spevákom. Jeden druhého už dokonca predstavili aj svojim rodičom. „Na Vianoce sme sa stretli ako celá rodina, čo teda (Cesár) prišiel k nám, a potom som ja išla do Viedne, takže koncom decembra som stretla aj ja oboch jeho rodičov,” prezradila Frederika.

Cesár už síce vie nejaké to slovenské slovíčko, no dvojica spolu komunikuje radšej v angličtine. Frederika však plánuje oprášiť aj nemčinu, s ktorou sa naposledy pasovala ešte v škole. A má na to dobrý dôvod. Po tom, ako jej skončia povinnosti spojené so súťažou krásy, si totiž dvojica plánuje zariadiť spoločné bývanie. „Od mája plánujeme nasťahovať sa asi teda do Viedne, ja k nemu,” priznala brunetka.

Vyzerá to teda, že medzi krásnou misskou a spevákom už ide o lásku ako hrom.