TOP momenty z Plesu ako Brno: Diamanty za milióny, megaodvážny dekolt a... Wau, veď to je Marilyn Monroe!

BRNO - Cez víkend sa u našich západných susedov konal prestížny Ples jako Brno, ktorý každoročne priláka do spoločnosti obrovské množstvo známych tvárí. Inak to nebolo ani tentokrát. Prinášame vám TOP momenty večera!

Medzi hosťami, ktorí pútali najviac pozornosti, bola bez pochýb hviezda reality šou Hotel Paradise Nela Slováková. Plavovláska sa Plesu jako Brno zúčastňuje každoročne. Tentokrát si na seba obliekla červenú honosnú róbu, vďaka ktorej bola kráľovnou večera.

No a na svoje si prišli aj muži... Vrchnú časť šiat mala totiž urobenú tak rafinovane, že zakrývala naozaj len to najpodstatnejšie. Výšivky v oblastí pŕs tak zahalili intímnu časť jej ženstva, no zvyšné krivky zostali odhalené.

Hviezda reality šou Nela Slováková predviedla na českom plese hriešne drahé šperky aj odvážny dekolt. Zdroj: Profimedia

To však zďaleka nebola jediná vec, ktorou hviezdička pútala pozornosť. Na ruke mala totiž diamantové šperky, za ktoré by si pokojne mohla kúpiť menší byt. Mala ich zapožičané z pražského klenotníctva a ako sama prezradila, ich cena bola závratných 1,5 milióna českých korún.

Nela Slováková mala na Ples jako Brno požičané diamantové prstene, ktorých cena bola 1,5 milióna českých korún. Zdroj: Instagram N.S.

Hriešne drahé šperky počas večera predviedla aj Česká Miss 2015 a moderátorka Nikol Švantnerová. Tá mala na sebe hneď niekoľko diamantových klenotov - náušnice, náramok a dva prstene. Dá sa preto predpokladať, že ich cena bola ešte vyššia ako hodnota Neliných prsteňov. Nikol ju však neprezradila.

Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová mala počas večera na sebe hneď niekoľko diamantových šperkov. Ich hodnota sa bez pochýb pohybovala v miliónoch českých korún. Zdroj: Profimedia

Pozornosť sa ušla aj Miss World 2006 Taťáne Gregor Brzobohatej a jej manželovi, hudobníkovi Ondřejovi Gregor Brzobohatému. Dvojica patrila k najkrajším párom večera... O tom niet pochýb. A plavovláska pútala najmä zvolenou vizážou - vyzerala totiž úplne ako legendárna Marilyn Monroe.