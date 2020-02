Plačkovej obrovský DLH na zdravotnom: Exekútori jej šliapli na päty... Chcela som s nimi vy*ebať, vy*ebali oni so mnou!

BRATISLAVA - Bývalá hviezda reality šou Hotel Paradise Zuzana Plačková (28) si žije honosným spôsobom života, čím sa aj patrične pýši na sociálnych sieťach. Preto jej mnohí vyhadzovali na oči dlh, ktorý už niekoľko rokov svieti pri jej mene v zdravotnej poisťovni. Dlho sa influencerka zdráhala sekeru vyplatiť... No prišiel na psa mráz a brunetka musela siahnuť hlboko do vrecka. Dnes vysolila viac ako 6000 eur!

Zuzana Plačková sa roky netají tým, že má dlh v zdravotnej poisťovni, za ktorý ju dokonca mali v hľadáčiku aj exekútori. Vyplatiť ho však nemienila... Teda minimálne dovtedy, kým jej Všeobecná zdravotná poisťovňa neodpustí exekučné trovy.

„Áno, mám dlh v zdravotnej poisťovni a nehanbím sa za to. Ten sa mi nenavyšuje, odkedy podnikám. Ale nebudem dávať peniaze exekútorom do huby. A keď bude amnestia vo VšZP, tak si dlh vyplatím ako prvá,“ vyhlasovala Plačková a vysvetľovala, že ide o rest z mladosti.

No hoci sa dlho tohto svojho postoja držala, nakoniec ju vymáhači predsa len dobehli. „Inak, mohla som to riešiť už aj skôr. Nechcela som mu nič dať, ale vidíte... Sa mi vyhrážali, že mi siahnu na firmu. To by bol prúser,“ vysvetlila Zuzana, prečo sa odrazu rozhodla pre vyplatenie svojej podlžnosti.

Zdroj: Instagram Z.P.

„Chcela som vy*ebať ja s nimi a vy*ebali oni so mnou. To čo by bolo, že vám za 5000 eur zablokujú firmu, ktorá má pol miliónové obraty, tak to je už trošku prepal, nie? Jaj Bože, no nič...“ povedala Plačková, ktorá vraj už vie, prečo to nešla riešiť skôr... Na vybavenie totiž potrebujete celý deň.

„Kým obeháte všetkých, aby vám dali (údaje) - koľko ste dlžná, blbosti a potom vlastne ešte zistíte, že musíte mať nejaké potvrdenia, že nie ste voči nim nič dlžná... No masaker. A tuto som išla ešte za jednými do Ružinova a úplne ma odbili, že čo chcem, že majú prestávku. No pardon, k*rva, že som vám doniesla lóve, že ste sa na mne priživili, Jáj, Bože, ale už mám svätý pokoj,“ dodala Plačková, ktorá musela vysoliť viac ako 6000 eur.

Zuzana Plačková bola na zdravotnom dlžná takmer 7000 eur. Zdroj: dlznik.zoznam.sk