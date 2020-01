Zdravotné problémy Justina Biebera: Lekári mu diagnostikovali vážne ochorenie!

"Zatiaľ čo veľa ľudí tvrdí, že Justin Bieber vyzerá na nič, ako na pervitíne, a podobne, neuvedomili si, že mi nedávno diagnostikovali lymskú boreliózu a nielen to, ale mal som aj vážnu chronickú mononukleózu, čo postihlo moju pleť, činnosť mozgu, energiu a celkové zdravie," napísal Bieber v príspevku s tým, že svoje problémy viac priblíži v dokumentárnej sérii, ktorú čoskoro uvedie na službe YouTube.

"Môžete sa dozvedieť o všetkom, s čím som bojoval a čo prekonávam," vyhlásil a dodal, že sa po liečbe vráti a bude "lepší ako kedykoľvek predtým". Lymská borelióza je infekčné bakteriálne ochorenie, ktoré prenášajú kliešte. Medzi symptómy tejto choroby patria vyrážka, bolesť svalov, únava či horúčka.

Justin Drew Bieber, ktorý je okrem hudby známy aj početnými problémami so zákonmi, vydal v roku 2009 EP nahrávku My World, po ktorej nasledovali albumy My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012) a Purpose (2015). Na konte má tiež kompilácie My Worlds: The Collection (2010) a Journals (2013).

Počas kariéry stihol získať napríklad jednu Grammy, dve BRIT Awards, 19 Billboard Music Awards, 15 American Music Awards či 23 Teen Choice Awards. Tretieho januára zverejnil skladbu Yummy, ktorá je prvým singlom z jeho pripravovanej piatej štúdiovky.