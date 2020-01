Exfarmárka (33) šokuje: Najprv pletky s kolegom (21) a teraz... Tehotná!

BRATISLAVA - V požehnanom stave! Michaela Štefániková (33) sa do povedomia verejnosti dostala minulý rok ako finalistka 10. série markizáckej reality šou Farma. Do pamäti divákov sa vryla najmä románikom, ktorý ešte počas pobytu na statku prežila s víťazom projektu Dominikom Porubským (21). Aktuálne tmavovláska prežíva najšťastnejšie chvíle svojho života - už čoskoro sa z nej totiž stane mama!

Od finále 10. série markizáckej reality šou Farma uplynulo len niečo vyše roka a za ten čas sa v živote mnohých súťažiacich toho veľa zmenilo. Zásadný krok v minulom roku urobila tmavovláska Michaela Štefániková, ktorá na statku prežila románik s o 12 rokov mladším kolegom Dominikom Porubským.

Exfarmárka po návrate do reality spoznala muža svojho života a dnes sa dvojica už pripravuje na príchod svojho prvého potomka. Michaela to síce doposiaľ nepovedala na rovinu, no záber, ktorý zverejnila na Nový rok, hovorí za všetko.

Nahodená v ružových šatách v objatí svojho milovaného a s bruškom... pod srdcom úplne evidentne nosí bábätko. Dokonca to vyzerá tak, že z partnerov by sa rodičia mali stať už čoskoro. Gratulujeme a prajeme veľa zdravia!