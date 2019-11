Promi premiéra v kine: Štýlová Haasová, SEXI Habancová... Zahalená, ale do očí sa jej nepozriete!

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch sa v jednom z bratislavských nákupných centier konala premiéra nového vianočného filmu s názvom Last Christmas. Novinku inšpirovanú piesňami Georgea Michaela si nenechalo ujsť veľké množstvo známych tvárí. Herečka Zuzana Haasová (38) prišla v spoločnosti dcérky Romanky a bola naozaj štýlovo nahodená. Moderátorka Lucia Forman Habancová (36) zas pútala pozornosť bujným dekoltom... A hoci bola zahalená, do oči sa jej rozhodne nepozriete!

Že sa Vianoce nezadržateľne blížia, napovedá už aj program v kinách. V týchto dňoch sa totiž konala premiéra novej zimnej komédie s názvom Last Christmas. Novinka je inšpirovaná dnes už kultovými piesňami Georgea Michaela, ktoré k tomuto obdobiu neodmysliteľne patria. Akciu si nenechalo ujsť mnoho známych tvárí.

Medzi nimi napríklad herečka Zuzana Haasová, ktorej v spoločnosti robila garde jej dcéra Romanka. Herečka po celý čas rozdávala úsmevy a sršala pozitívnou energiou. Nielen šťastný výraz, ale aj oblečenie známej Slovenke veľmi pristalo. V čiernom asymetricky strihanom overale vyzerala veľmi trendy.

Zuzane Haasovej to v asymetrickom overale veľmi pristalo. Spoločnosť jej v kine robila dcérka Romanka. Zdroj: Jan Zemiar

Pozornosť prítomných strhávala aj bývalá moderátorka Lucia Forman Habancová. Nahodila sa do krátkej čiernej koženej sukne, ktorú doplnila sexi čiernymi pančuškami. Na vrch zvolila teplý pulóver, no napriek tomu by sa jej do očí pozrel len málokto. Plavovláska totiž ohurovala svojím naprataným dekoltom. Veď uznajte sami!