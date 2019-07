Čerstvo zamilovaná Habancová vyvetrala priateľa, speváčka neodhadla outfit... Vyzerá ako cukrová vata!

Dlhoočakávaný akčný film Rýchlo a zbesilo: Hobbs a Shaw prilákal na slávnostnú premiéru mnoho známych tvárí zo slovenského šoubiznisu. Novinku zo sveta rýchlych áut a nebezpečných naháňačiek si prišli vychutnať Lucia Forman Habancová, Aless Capparelli, Oliver Oswald, Karin Haydu či Matej Zrebný s priateľkou Erikou Bugárovou.

Hovorkyňa bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman Habancová prišla do kina ruka v ruke so svojím priateľom Ľuborom a úsmev jej z tváre neschádzal. Pred mesiacom blondínka priznala svojho nového partnera. „Asi mesiac je to. Ale máme pocit, že už asi sto rokov,” povedala vtedy pre topky.sk a dodala, že ide o kolegu z oblasti PR. Ich vzťah tak zrejme prekvitá, pretože obaja sršali šťastím.

Lucia Forman Habancová prišla ruka v ruke s priateľom Ľuborom. Šťastie z nich priam sršalo. Zdroj: Vlado Anjel

Medzi divákmi tentokrát nechýbala ani speváčka a raperka Aless Capparelli, ktorá zvolila vskutku pozornosť pútajúci outfit. Hoci ružový volánikový top môže sám o sebe vyzerať fajn, nežnej blondínke na kráse nepridal. Ba práve naopak, pôsobila skôr ako cukrová vata.

Ružový top nebol pre Aless najšťastnejšie voľba. Zbytočne jej pridal kilá a pôsobila ako rozkošná cukrová vata. Zdroj: Aless Capparelli

Diváci a milovníci série Rýchlo a zbesilo sa môžu na film tešiť už v auguste. Premiéra akčnej snímky je už 1. augusta 2019.