Jackuliak o komunizme: Mal jednu výhodu... Teraz nás čakajú ťažké časy!

„Bojím sa toho hlavne kvôli synovi. Komunizmus mal jednu 'výhodu', že sa všetko dialo pod povrchom. To, čo je teraz, je už ľahko badateľné a je to o tom istom, ako kedysi,“ povedal v rozhovore.

Ako ďalej uviedol, osobne sa najviac bojí najmä nástupu fašizmu. „Pevne verím, že ľudia pochopia, že treba komunikovať, treba jednať, treba byť dosť vzdelaný a v niektorých rozhodnutiach treba byť pragmatický... A treba vzdelávať mladých, to absolútne! Školstvo na Slovensku je totiž na bode mrazu. To, kam sme to za tých tridsať rokov od revolúcie dotiahli, je fakt smutné,“ vyjadril sa 41-ročný rodák z Lučenca, ktorý sa len prednedávnom objavil v jednej z výraznejších úloh v novom česko-slovenskom politickom trileri Amnestie, reflektujúcom práve obdobie Nežnej revolúcie a udalosti krátko po nej.

„Stvárňoval som tam šéfa väzenských bacharov v roku ’89, ktorý sa neskôr stal riaditeľom Leopoldova. Bol to človek, ktorý musel robiť to, čo robí. Na nič sa nehral, mal svoje hranice, svoje mantinely, v ktorých sa pohyboval, pretože mu záležalo na rodine. Nebol to žiadny alibista, ale slušný človek, ktorý rešpektoval systém... Tam sme to predovšetkým smerovali, aby bol ľudský,“ priblížil Jackuliak, ktorý sa počas nakrúcania ocitol i za múrmi leopoldovskej väznice.

„Úprimne, nebolo mi tam všetko jedno, bol to veľmi silný zážitok. Celý čas som si hovoril, že toto by som teda zažiť nechcel. A keď si predstavíte, že tam za bývalého režimu sedelo toľko nevinných ľudí... To je zverstvo. Ja pevne dúfam, že ľudia aj prostredníctvom tohto filmu pochopia veľa vecí,“ uzavrel herec.