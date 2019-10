BRATISLAVA - Začiatok koncertu takmer o hodinu skôr, než býva v bratislavských kluboch zvykom a s ním súvisiaci obrovský poloblúk ľudského vákua medzi predkapelou a divákmi mi v stredu večer hneď po príchode do chabo zaplneného Ateliéru Babylon okamžite ubral z nálady. O to silnejší bol však pocit na konci večera v réžii dánskych When Saints Go Machine.