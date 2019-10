Polícia pátra po deťoch Very Wisterovej: Posledný rozhovor... Poskytla nám ho len deň pred ich zmiznutím!

V piatok okolo obeda sa objavila na facebookovej stránke slovenskej polície výzva o pátraní po dvoch chlapcoch. Ako vyšlo najavo, ide o synčekovej moderátorky Very Wisterovej Theodora a Harlowa, ktorých má so svojím ešte stále manželom, Izraelčanom Jeremym Hulshom.

MIMORIADNE Polícia pátra po chlapcoch Very Wisterovej: FOTO Naposledy ich videli v Auparku

„Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 8-ročnom Harlowovi Paxovi Hulshovi a 5-ročnom Theodoreovi Stevenovi Hulshovi, obaja bytom Osuského ulica, Bratislava,” znela výzva mužov zákona na sociálnej sieti. Neradostnú správu potvrdila pre topky.sk aj sama ryšavka. „Žiaľ, môžem vám potvrdiť informáciu o mojich nezvestných synoch. Včera ich otec zobral a odvtedy neviem, kde sú,” priznala.

Deti mali byť podľa rozhodnutia súdu vo štvrtok so svojím otcom a práve v tom čase zmizli. Veru, ktorá prežíva naozaj ťažké chvíle, sme pritom ešte večer pred ich zmiznutím stretli na módnej prehliadke Marcela Holubca W. vo veľmi dobrej nálade a sršala pozitívnou energiou. Poskytla nám rozhovor, v ktorom spomínala aj svoje deti.povedala nám Wisterová.

Po synčekoch Very Wisterovej Harlowovi Paxovi a Theodorovi Stevenovi je vyhlásené pátranie. Zdroj: FB/Polícia SR

Starší Harlow Pax začal navštevovať základnú školu a pre moderátorku a jej deti je to teda poriadna zmena v živote. „Je to zemetrasenie, ja som si to nepamätala, že by pre mňa to bolo také nejaké, že by sa mi zatriasol vesmír a zem pod nohami, ale možno že pre mojich rodičov. Zrazu je to naozaj iný režim, iný systém, ranné vstávanie, domáce úlohy, nahnať ich večer do postele. Mení sa ten život absolútne, kompletne,“ opísala nám ich fungovanie Vera.

Nateraz je však všetko inak. Netreba ale strácať nádej. Snáď sa chlapci moderátorky čo najskôr vrátia k svojej mame, aby mala na tvári opäť taký úsmev, ako počas rozhovoru pre topky.sk.