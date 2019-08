Hviezda Divokých koní po 4 rokoch: Ukázala postavičku v plavkách!

Monika Šagátová hviezdila v jojkárskom seriáli Divoké kone.

BRATISLAVA - Ej, to je ale postavička! Herečka Monika Šagátová (26) sa do povedomia verejnosti dostala ako hviezda obľúbeného jojkárskeho seriálu Divoké kone. Od jeho natáčania uplynuli už 4 roky a mladú krásku na obrazovkách nevidieť. V kontakte so svojimi fanúšikmi je aspoň prostredníctvom sociálnych sietí. No A práve tam aktuálne zverejnila fotku, ktorou potešila najmä mužské oko. Je na nej totiž len v plavkách!