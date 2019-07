Veľké zmeny v Talente: Dianu Mórovú nahradí TÁTO hviezdna Češka!

BRATISLAVA / PRAHA - Toto by nečakal asi nikto. Po niekoľkých sériách šou Česko Slovensko má talent sa na porotcovskej stoličke neobjaví populárna slovenská herečka Diana Mórová (49). Namiesto nej bude o osudoch súťažiacich rozhodovať kolegyňa z Čiech.

Tou bude ostrieľaná herecká diva Jiřina Bohdalová (88). Informáciu priniesol český portál Aha! Pre Bohdalovú to bude vôbec prvýkrát, čo si vyskúša porotcovanie v súťaži tohto formátu. Na projekt ju prekvapivo nezlákali tvorcovia šou, ale ďalší z tímu porotcov, Jakub Prachař, ktorý bol v minulosti spájaný práve s Dianou Mórovou a ich údajný románik poriadne otriasol jeho manželstvom s českou modelkou Agátou Hanychovou. Dvojica však, zdá sa, krízu ustála.

Zdroj: Profimedia

Zmena v talentovej šou ale nebude definitívna. V prípade Bohdalovej pôjde len o dočasný záskok. „Diana Mórová totiž mala nejaké neodkladné povinnosti inde a na dva natáčacie dni skrátka nemohla. Bohdalová nakoniec súhlasila, že bude taký hviezdny záskok," prezradil zdroj z televízie. Česká filmová stálica už dokonca potrebné diely natočila a štafetu vracia naspäť ostrieľanej porotkyni.

Zdroj: TV JOJ

Novú sériu šou Česko Slovensko má talent by mala televízia zaradiť do vysielania niekedy na jeseň. Na to, akú odozvu bude mať hviezdny záskok, si tak budeme musieť ešte počkať.