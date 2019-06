Pre Opatovského je jeho práca hobby: Počas leta ale nebude len pracovať

„Práve v tomto období veľa hrám s mojou kapelou na mestských a obecných dňoch a akciách v rámci Kultúrneho leta. Na základe úspechu pesničky Tancuj! zároveň na leto vyjde remixovaná verzia v spolupráci s producentom Marekom Šurinom a pred mesiacom som odprezentoval môjmu novému vydavateľstvu demá, a teším sa, že z nich už vybrali aj novinku na jeseň. Nemôžem prezradiť viac, ale spolupracoval som na nej s novým, veľmi talentovaným textárom Martinom Chudíkom. Baví ma to. Milujem to, čo robím, a robím to, čo milujem. Je to úžasné, že moja práca je moje hobby,“ poznamenal v rozhovore.

V júli zároveň spevák berie rodinku na dovolenku k moru a s dcérkou Hankou plánujú trochu cestovať aj po Slovensku. „Rád by som v tomto období navštívil viaceré slovenské mestá a popozeral si pamiatky. Určite chcem Hanke ukázať Spišský hrad opradený rôznymi povesťami a chcem ju zobrať na miesta, o ktorých jej čítam rozprávky... A na začiatku júla beriem moje baby na dovolenku do Slovinska,“ prezradil.

„Som rodinný typ, takže chcem celé prázdniny stráviť so svojou rodinou,“ podotkol Opatovský, ktorý nedávno okrem hudby a cestovania prepadol aj ďalšej vášni – otužovaniu. „Od jari sa otužujem, každý deň robím dychové cvičenia podľa Wim Hofovej metódy - tri, štyri série za sebou a následne idem do studenej sprchy. Už v nej vydržím päť minút," pochválil sa. „Budem v tom pokračovať aj na jeseň,“ dodal.

Sympatický spevák celkovo na svojich sociálnych sieťach prezentuje zdravý životný štýl. „Mám obrovské šťastie, že mi moja žena každý deň varí z čerstvých surovín, popri tom cvičím s vlastnou váhou a do toho otužovanie... Je to môj ranný rituál, no v mojich 47 rokoch mi už, myslím, nič iné nezostáva,“ dodal.