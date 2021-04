Hviezda jojkárskeho Nového života sa vydala: ÁNO tesne pred pôrodom!

Herečka z bratislavského Divadla Nová scéna bola so svojim partnerom Braňom Polákom zasnúbená už nejaký ten rok. Do svadby sa však nehrnuli. Dôvodom bol zrejme aj fakt, že Romana chcela veľkú svadbu. „Však sa vydávam len raz, takže by som to chcela poriadne osláviť. Vo Vietname, odkiaľ pochádza môj otec, majú na svadbe obvykle aj dvetisíc ľudí, a to je jedna z tých menších,“ prezradila pred časom herečka.

No v konečnom dôsledku bol jej veľký deň skôr podľa predstáv jej polovičky. Práve on bol totiž ten, ktorý chcel skôr menšiu svadbu. No a vzhľadom na aktuálne opatrenia, ich deň D iný ani nemohol byť. Hviezda seriálu Nový život sa dnes na svojom instagramovom profile pochválila, že krátko pred narodením prvého dieťatka sa stala vydatou pani.

„Navždy,“ napísala tmavovláska k fotke prvého bozku novomanželov. Na fotke vidno obrúčky, aj to, že išlo zrejme len o civilný sobáš. Romana a jej manžel Braňo na Instagrame oznámili aj to, že sa čoskoro stanú rodičmi. Začiatkom roka zverejnili fotku spred vianočného stromčeka, malou detskou ponožkou v ruke. Novomanželom gratulujeme!