BRATISLAVA - Gleb zvyšuje hype okolo svojho nového albumu na najväčšiu možnú úroveň, čoho dôkazom je aj nový track GO GO GO, a to rovno s klipom. Ten má za pár hodín na YouTube už takmer 350-tisíc zhliadnutí a v trendoch sa pomaly derie na najvyššie priečky.