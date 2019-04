Ďalší pedofil! V Krakove zadržali kňaza podozrivého zo znásilnenia deväťročného dievčaťa

KRAKOV – Dráma sa odohrala minulý víkend. Kňaz (47) zo Skawy zorganizoval výlet do Koscieliska, na ktorý vzal niekoľko dievčatiek. Duchovný je podozrivý zo sexuálneho zneužitia dievčatka, ktoré malo v čase zločinu len deväť rokov!

Táto drastická udalosť sa odohrala v blízkosti Zakopaného. Kňaz mal mať na výlete na starosti maloleté deti, ale podľa vyšetrovateľov jednému z nich kruto ublížil. V noci sa vkradol do miestnosti, v ktorej spalo päť dievčat. Prinajmenej jednu z nich, deväťročné dievčatko mal sexuálne obťažovať. Ilustračné foto Zdroj: Getty Images Keď sa vydesené dievča vrátilo do Skawy, miesta svojho bydliska, všetko porozprávalo svojej matke. Zúfalá žena utekala na políciu. Len čo sa však policajti začali zaujímať o túto záležitosť, správa Saleziánskeho rádu sa rozhodla duchovného ihneď presunúť. Bol preložený do Krakova, polícia ho tam však dolapila a zadržala.