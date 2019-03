Najprv boj s rakovinou a teraz... Lekári opäť bojujú o život hviezdy S tebou mě baví svět!

BRATISLAVA - Opäť ho dobehli zdravotné problémy. Začiatkom septembra česko-slovenským filmovým svetom otriasla mimoriadne smutná správa. Václav Postránecký (75) priznal, že jeho zdravotný stav sa dramaticky zhoršil a bojuje so zákernou rakovinou. O niekoľko dní neskôr sa na verejnosť dostala informácia, že hoci sa stále chcel venovať svojim pracovným povinnostiam, napokon to musel vzdať. A dnes...

Po roku ťažkého boja s vážnym ochorením, kvôli ktorému musel herec absolvovať náročné chemoterapie i operáciu čriev, sa zdá, že nemá ani zďaleka vyhrané. Jeho stav sa mal totiž opäť zhoršiť natoľko, že si vyžiadal zásah lekárov a prevoz do nemocnice. Zdravotné komplikácie Václav priznal aj pre český Blesk.

Václav Postránecký musel byť opäť hospitalizovaný. Zdroj: Profimedia

„Čo vám mám povedať. Som opäť v nemocnici. K tej mojej chorobe sa pridružila ešte ďalšia patália, ktorú nikto nečakal a všetko sa to skomplikovalo,“ potvrdil túto správu spomínanému portálu. O čo konkrétne ide, už ale prezradiť nechcel. „Nehnevajte sa, ale to si nechám pre seba. Toto považujem za osobnú vec, s ktorou sa nikomu nezverujem,“ vyjadril sa Postránecký.

V nemocnici vraj väčšinu času trávi spánkom a každý deň ho príde navštíviť rodina. Stretnúť by sa s ním chceli aj kolegovia, no on údajne o ich návštevy veľký záujem nemá. „Nikdy som nebol človek, ktorý potrebuje rozptýlenie. Vždy som mal rád – a mám rád doteraz – predovšetkým pokoj,“ dodal na záver. Václavovi prajeme veľa síl a nech sa jeho zdravotný stav čím skôr zlepší.